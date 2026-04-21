TBMM'den okul saldırıları için "Araştırma Komisyonu" kararı

Urfa ve Maraş’ta meydana gelen okul saldırıları için Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Araştırma Komisyonu kuruldu.

TRT'nin haberine göre Araştırma Komisyonu, Urfa ve Maraş'taki okul saldırıları ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerini araştıracak.

22 üyeden oluşan komisyon çalışmalarını 3 ay boyunca sürdürecek. Konuya ilişkin tüm taraflar ve uzmanlar Mecliste dinlenecek.

Alınacak tedbirler belirlenerek rapor haline getirilecek.