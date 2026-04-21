Kürdistan Bölgesi Başkanlığından Lalezar davasına dair açıklama

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, hukuku ve kurumları koruyacağını ve yargının bağımsızlığına saygı duymaya kararlı olduğunu duyurdu.

Başkanlık Sözcüsü Dilşad Şehab, Lalezar olaylarının ardından gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin yargılanma sürecine dair açıklama yaptı.Geçtiğimiz yıl Süleymaniye'nin Lalezar bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili medyada çıkan haberlerde, Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın tutumuna dair çeşitli iddiaların gündeme getirildiğine dikkat çeken Şehab, Kürdistan Bölgesi Başkanlığının yargı organlarına danıştığını ve konuyu takip ettiğini belirtti.Açıklamada, "Yasaya göre, bir davanın bir mahkemeden diğerine aktarılması kararı tamamen yargısal bir konudur ve yargı organlarının sorumluluğundadır; ilgili mahkemeler karar verecektir." denildi.Kürdistan Bölgesi Başkanlığının tutumunu açıklayan Dilşad Şehab, "Her dava, kendi yasal süreci ve doğru yargılama ilkelerine göre, her türlü müdahale ve baskıdan uzak bir şekilde yürütülmeli ve sanıkların ve tutukluların haklarını savunma ve koruma fırsatı kanuna uygun olarak korunmalıdır." ifadelerini kullandı.Mahkemelerin bu konuda zamanında ve yasal prosedürlere uygun olarak karar vermesi gerektiğini vurgulayan Sözcü Şehab, Kürdistan Bölgesi Başkanlığının, hukuku ve kurumları koruyacağını ve yargının bağımsızlığına saygı duymaya kararlı olduğunu yineledi.