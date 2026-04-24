Trump: İsrail-Lübnan ateşkesi üç hafta uzatılacak

Donald Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta daha uzatılacağını açıkladı.

ABD Başkanı, İsrail ve Lübnan heyetlerinin Beyaz Saray’da görüşebileceğini belirterek, "Toplantı çok iyi geçti! Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan’ın kendisini Hizbullah’tan korumasına yardımcı olmak için Lübnan ile birlikte çalışacak." ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail ve Lübnan liderlerinin "yakın gelecekte" Beyaz Saray’da bir araya gelebileceğini de belirtti.

16 Nisan 2026 tarihinde 10 günlük ateşkes anlaşması yürürlüğe girmişti.