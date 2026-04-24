Macron: Orta Doğu'da istikrarın yeniden sağlanması herkesin çıkarına olacak

Macron, bugün (24 Nisan 2026 Cuma), Lefkoşa’da düzenlenen toplantı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Orta Doğu’da istikrarın en kısa sürede yeniden sağlanması ve dünya ülkelerinin ekonomilerinin yatışmasının herkesin yararına olduğunu ifade etti.

AFP'nin haberine göre Emmanuel Macron'un bu mesajı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile ilgili süreçte herhangi bir baskı altında olmadığı yönündeki açıklamasına yanıt olarak geldi.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaştığı mesajda, İran ile ilgili süreçte herhangi bir baskı altında olmadığını belirterek zamanın Tahran yönetiminin aleyhine işlediğini söylemişti.

ABD Başkanı, İran ile olan savaşa karşı "endişeli" olduğu yönündeki iddiaları yayan New York Times ve CNN gibi medya kuruluşlarının artık güvenilirliklerini kaybettiğini ve sahte haber ürettiklerini öne sürmüştü.

İran ile devam eden gerilim konusunda acele etmediğini belirten Donald Trump, çatışmaları bir an önce bitirmesi yönündeki beklentileri reddederek, kendisinin bu süreçte en az baskı altında olan kişi olduğunu savunmuştu.