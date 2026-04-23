Başkan Barzani'den Qeladize Katliamı mesajı

Başkan Mesud Barzani, 24 Nisan 1974’te Baas rejimince katledilen Qeladize şehitlerini andı.

Mesud Barzani, Baas rejimi tarafından 24 Nisan 1974’te Süleymaniye Üniversitesi ve Qeladize ilçesine düzenlenen bombalı saldırının 52’nci yıl dönümü dolayısıyla X sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

24 Nisan 1974'te Süleymaniye Üniversitesi ve Qeladize ilçesine düzenlenen ve yüzlerce masum vatandaşın şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan bombalı saldırının, eski Irak rejiminin Kürt sivillere karşı uyguladığı şovenist ve acımasız politikanın açık bir göstergesi olduğunu belirten Başkan Barzani, "Bu trajik olay, rejimin halkımıza karşı işlediği suçların bir parçasıydı." dedi.

Başkan Barzani, bu büyük suçun yıl dönümünde, tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla andığını sözlerine ekledi.