Kürdistan Bölgesi, komşularının istikrarına bağlılığını teyit etti

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi, İran'ın Kürdistan Bölgesi'nde yabancı istihbarat eğitim üslerinin bulunduğu yönündeki suçlamalarını reddederek, komşularının istikrarına bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Dış İlişkiler Ofisi, bugün (24 Nisan 2026 Cuma), yaptığı açıklamada, bu tür davranışlardan duyduğu derin endişeyi dile getirerek, Bağdat'ı ve uluslararası toplumu Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin ihlal edilmesini önlemeye çağırdı ve Kürdistan Bölgesi'nin bölgede tarafsız ve barışçıl bir unsur olmaya devam ettiğini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin bazı yargı kurumlarında ve resmi medyasında yer alan, Kürdistan Bölgesi'nde hüküm giyen bazı kişilerin yabancı istihbarat teşkilatları tarafından eğitildiği yönündeki son iddialardan duyduğu derin endişeyi dile getiren Dış İlişkiler Ofisi, bu suçlamaları reddederek, Kürdistan Bölgesi'nde yabancı istihbarat teşkilatlarının karargah ve eğitim merkezlerinin bulunmadığını, bu tür iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Bölgede daha fazla itidal, diyalog ve sorumlu katılıma ihtiyaç duyulurken, bu tür davranışların istikrarsızlığa yol açacağı uyarısının yapıldığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nin, sürekli istikrarı korumaya çalıştığı yinelendi.

Kürdistan Bölgesi'nin uzun yıllardır Irak ve bölgede istikrar, tarafsızlık ve birlikte yaşama faktörü olarak bağlılığını sürdürdüğü belirtildiği açıklamada, hükümetin Irak anayasasına ve komşu ülkelerle iyi ve dostane ilişkiler ilkesine saygı duyarak, topraklarının komşu ülkelerin güvenliğini baltalamak için kullanılmaması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Irak Hükümetini Kürdistan Bölgesi'ni koruma ve topraklarının ihlal edilmesini önleme konusundaki anayasal sorumluluğunu üstlenmeye, ayrıca, uluslararası toplumu gerilimleri azaltmak, egemenliğe ve vatandaşların korunmasına saygı göstermek ve bölgede barış ve istikrarı sağlamak için çabalarını yoğunlaştırmaya çağırıyoruz."

Açıklamanın sonunda, Kürdistan Bölgesi'nin sorumlu yönetişime bağlı kalmaya, vatandaşlarını korumaya ve komşu ülkelerle ve uluslararası ortaklarla yapıcı ve barışçıl ilişkiler geliştirmeye devam edeceği vurgulandı.