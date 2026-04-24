Neçirvan Barzani ve Abbas Arakçi telefonda konuştu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgedeki son siyasi ve güvenlik gelişmelerini görüştü.

Neçirvan Barzani, bugün (24 Nisan 2026 Cuma), İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Neçirvan Barzani ve Abbas Arakçi, bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

İki taraf ayrıca İran'ın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini ve karşılıklı ilgi alanlarına giren diğer konuları da ele aldı.

Öte yandan Abbas Arakçi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki son siyasi ve güvenlik gelişmelerini ele aldığını ve güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.