Mesrur Barzani: Qeladize şehitlerini saygıyla anıyoruz
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Qeladize Katliamı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Qeladize ve tüm Kürdistan şehitlerinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.
Başbakan Barzani, Baas rejimi tarafından 24 Nisan 1974’te gerçekleştirilen Qeladize Katliamı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesrur Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Eski Irak rejimi tarafından düzenlenen bombalamanın 52'nci yıl dönümünde, Qeladize ve tüm Kürdistan şehitlerinin anısı önünde eğiliyor ve saygıyla anıyoruz."
On the 52nd anniversary of the bombardment of Qaladze by the former Iraqi regime, we honor the memory of the martyrs of Qaladze and all of Kurdistan. We will never forget their sacrifice. pic.twitter.com/zdQuyJfFXL— Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 24, 2026