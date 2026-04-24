Zehirli mantar Soran'da 11 kişilik ailenin felaketine yol açtı

Soran'da topladıkları mantar yüzünden zehirlenen 11 kişilik aile, yoğun bakım ünitesine alındı.

Xelifan ilçesine bağlı Binawe köyünde yaşayan aile, topladıkları mantar yüzünden zehirlendi.

Xelifan Hastanesi Müdürü Dr. Karwan Şerwan Kürdistan24'e yaptığı açıklamada, "23 Nisan 2026 Perşembe akşamı, aynı aileden 11 kişinin zehirlenme şikayetiyle hastanemizin acil servisine getirildi. İlk tedavilerini burada gören aile, aha sonra Soran'daki Aşti Hastanesine sevk edildi." dedi.

Dr. Karwan Şerwan, vatandaşların yaşlarının 10 ile 36 arasında olduğunu ve aralarında üç çocuğun da bulunduğunu belirterek, vatandaşlara zehirli mantarları yemekten kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

22 Nisan 2026 Çarşamba günü de Zaho'da dürüm yiyen 120 kişi zehirlenmişti.