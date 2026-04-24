Reuters: Washington, İspanya'nın NATO'daki üyeliğini askıya almayı değerlendiriyor
Reuters haber ajansı, Washington'ın İran'a karşı askeri operasyonu desteklemeyen İspanya'nın NATO'daki üyeliğini askıya almayı düşündüğünü doğruladı.
Reuters, bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, Washington'ın İspanya'nın NATO'daki üyeliğini askıya almayı ve İran'a karşı askeri operasyonu desteklemeyen üyelerini cezalandırmayı değerlendirdiğini duyurdu.
Habere göre Pentagon'a gönderilen dahili bir e-postada, İran'a karşı ABD operasyonlarını desteklemediğine inanılan NATO üyelerini cezalandırma seçenekleri araştırılıyor.
Yetkili, "Seçenekler arasında İspanya'nın ittifaktaki üyeliğinin askıya alınması ve ABD'nin İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki iddiasına ilişkin pozisyonunun gözden geçirilmesi de yer alıyor." dedi.