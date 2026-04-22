Sağlık Bakanı: Sağlık sektörünü 56 uluslararası ve yerel kuruluş destekliyor

Bakan Saman Berzinci, bugün (22 Nisan 2026 Çarşamba) basın toplantısı düzenledi.

Kürdistan Bölgesi'nin sağlık sektörünü desteklemek amacıyla uluslararası düzeyde önemli bir toplantı düzenlediklerini belirten Berzinci, toplantının temel amacının, tıp, sağlık eğitimi ve sağlık merkezlerinin yenilenmesi için teknik bir plan hazırlamak olduğunu ifade etti.

Son olarak, 56 uluslararası ve yerel kuruluşun sağlık sektörünü desteklediğini belirten Sağlık Bakanı, doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlık alanında coğrafi ve siyasi sınırların olmadığını ve herkesin amacının yalnızca insanlık ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak olduğunu söyledi.