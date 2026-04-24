Pakistanlı kaynaklar: İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere için İslamabad'ı ziyaret ediyor

40 dakika önce

Pakistan kaynakları, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD ve İran arasındaki müzakerelerin merkezi olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı bugün ziyaret edeceğini duyurdu.

Pakistan hükümet kaynaklarına göre İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin küçük bir heyetle bu gece İslamabad’a gitmesi bekleniyor.

Bu ziyaret sonucunda ABD ile barış görüşmelerinin yapılması öngörülüyor.

Güvenlik ve diplomatik hazırlıkların da İslamabad’da sürdüğü belirtilirken, kaynaklar ABD’ye ait lojistik ve güvenlik ekibinin olası görüşmeler öncesinde şehre ulaştığını doğruladı.

Amerikan CNN televizyonu, müzakereler için İran'ın Pakistan'a heyet göndereceğini duyurdu.

Geçtiğimiz pazar günü İslamabad'da İran heyetiyle 21 saat süren bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tarafları tatmin edecek bir anlaşmaya henüz varılamadığını ancak en iyi teklifi sunduklarını belirtmişti.