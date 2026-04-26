Erbil Yeşil Kuşak projesinin ilk aşamasında sona yaklaşıldı

Erbil'in stratejik projelerinden biri olan Yeşil Kuşak'ın ilk aşamasında sona yaklaşıldığı duyuruldu.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, 25 Nisan Cumartesi günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, başkent Erbil'in stratejik projesi Yeşil Kuşak'ın ilk aşamasında sona yaklaşıldığını belirterek, projenin, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve bölgedeki çevreyi korumak için Kürdistan Bölgesi Hükümetinin en önemli ve etkili adımlarından biri olarak kabul edildiğini belirtti.

Vali, projenin detaylarını şöyle açıkladı:

"Erbil'i çevreleyen 78 kilometre uzunluğundaki projenin amacı, tozu önlemek ve havayı temizlemektir. 7 milyon zeytin, yer fıstığı ve portakal ağacı dikilecek, böylece doğal güzelliği ekonomik faydalarla birleştirecek. İlk aşamada, 4200 dönüm araziye 700 bin fidan toprakla buluşturuldu."

Umed Xoşnaw, projenin faydalarına gelince şunları söyledi:

"Bu stratejik proje, yıllık 210 bin tona kadar sera gazı emisyonunu azaltacak ve başkent sakinleri için sağlıklı hava sağlanmasında büyük bir etki yaratacaktır."