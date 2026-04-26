Trump'ın katıldığı programda silahlı saldırı: 1 yaralı

4 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde bağrışma ve silah seslerinin duyulması sonrası güvenlik nedeniyle korumaları tarafından salondan uzaklaştırıldı. Saldırganın yakalandığını açıklayan Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olmadığını düşündüğünü söyledi.

Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğinde bağrışma ve silah seslerinin duyuldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından etkinlik alanından korumaları tarafından apar topar dışarı uzaklaştırılan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin başkentindeki yemekte yaşanan silahlı saldırıyla ilgili detayları aktardı.

Silah seslerinin duyulması sonrası korumaları tarafından eşi Melaina ile salondan çıkarıldığını belirten Trump, saldırganın yakalandığını açıkladı.

Trump, "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı." dedi.

Salondaki programın devam etmesini önerdiğini belirten Trump ayrıca, silahlı saldırıda bir polisin vurulduğunu, memurun durumunun gayet iyi olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum." yanıtını verdi.