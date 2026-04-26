İran basını: Abbas Arakçi, İslamabad'a yeniden gidecek

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman'ın başkenti Maskat'taki temaslarının ardından yeniden İslamabad'a gideceğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Arakçi'nin Umman başkenti Maskat'taki temaslarının ardından, Rusya ziyareti öncesinde yeniden Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Arakçi’nin, Pakistanlı üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerde, savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik muhtemel bir uzlaşının çerçevesine ilişkin İran’ın görüş ve değerlendirmelerini aktardığı ifade edildi.

Ayrıca, Arakçi’nin İslamabad temasları sırasında beraberindeki heyetin bir bölümünün, savaşın sona erdirilmesine ilişkin başlıklarda istişarelerde bulunmak ve gerekli talimatları almak üzere Tahran’a döndüğü ve söz konusu heyet üyelerinin pazar gecesi yeniden İslamabad’da Arakçi’ye katılmasının beklendiği kaydedildi.