Kürdistan Bölgesi'nde yaklaşık 5,5 milyon vatandaş Runaki projesinden yararlandı

Elektrik Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi genelinde yaklaşık 5,5 milyon vatandaşın 24 saat elektrik hizmetini sağlayan Runaki projesinden yararlandığını bildirdi.

Bakanlık tarafından, bugün (23 Nisan 2026 Perşembe) yapılan açıklamaya göre Kürdistan Bölgesi nüfusunun yüzde 85'inden fazlası 24 saat elektrik hizmetinden faydalandı.

Zaho, Soran, Raperin, Pirmam, Akre, Semel ve Koye şehirlerinin tamamının elektrik projesinden yararlandığı belirtilen açıklamada, bu bölgelerde Runaki projesine dahil olan tüm hane abonelerin, yeni elektrik fiyatlarına geçiş aşamasının bir parçası olarak ilk üç ay boyunca elektrik faturalarında sırasıyla yüzde 50, 25 ve 15 indirimden faydalanacağı vurgulandı.

Elektrik Bakanlığı, 5900'den fazla mahalle jeneratörünün kapatıldığını, bunun bölgedeki toplam jeneratör sayısının yaklaşık yüzde 85'ine denk geldiğini, hükümetin yıl sonuna kadar 7000'den fazla jeneratörü kapatmayı planladığını açıkladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin elektrik sorununu çözmeye yönelik çabaları kapsamında, tüm bölgelere 24 saat elektrik sağlamak amacıyla "Runaki projesi" hayata geçirildi.

Söz konusu proje, başlangıçta Erbil ve Süleymaniye'nin birkaç mahallesinde başlatılmış, ardından diğer bölgelerde hayata geçirildi. Projenin temel amacı, özel jeneratörlere olan bağımlılığı azaltmak, akıllı sayaçlar aracılığıyla elektrik dağıtımını düzenlemek ve çevreyi korumak. Bu yılın sonuna kadar Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm vatandaşların bu hizmetten yararlanması hedefleniyor.