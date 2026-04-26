ABD: Milis grupların saldırıları Washington-Bağdat ilişkilerini olumsuz etkiledi

4 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Hükümetine İran destekli milisleri derhal lağvetmesi yönünde "sert" bir uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, 26 Nisan 2026 Pazar günü, düzenlediği basın toplantısında, Kurdistan24 muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Irak güvenlik güçlerinin terör saldırılarına karşı gösterdiği çabaların farkında olduklarını belirten Sözcü Pigott, Bağdat'in bu saldırıları önlemede sürekli başarısız olmasının kendilerini derinden endişelendirdiğini açıkladı.

Tommy Pigott, Irak'ın bazı hükümet yetkililerini suçlayarak, "Irak Hükümetinden bazı taraflar, İran destekli silahlı gruplara siyasi ve mali destek sağlamaya ve onlara sığınak olmaya devam ediyor; bu durum ABD-Irak ilişkilerini olumsuz etkileyecektir." dedi.

ABD'nin, çıkarlarına yönelik hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceğini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pigott, "Irak Hükümetinin, Irak'ta İran adına çalışan milis gruplarını derhal lağvetmesi için tüm önlemleri almasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.