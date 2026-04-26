Sadr, Seraya Selam güçlerinden silah bırakmalarını talep etti

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yayımladığı bir kaç karar ile Seraya Selam’dan silahlarını bırakmalarını istedi.

Mukteda es-Sadr, Kerbela’da 24 Nisan'da yaşanan çatışmayla ilgili olarak bir dizi karar yayımladı.

Sadr, Sadr Hareketi’nin askeri kanadı olan Seraya Selam’ın tüm resmi ve gayriresmi güçlerinden, Kerbela kentinde silahlarını bırakmalarını talep etti.

Mukteda es-Sadr, dün yaşanan "suç" olaylarına karışanlardan kendisini ve Sadr ailesini akladı ve bu olayların Sadr ailesinin, dininin ve milletinin itibarını zedelediğini söyledi.

Ayrıca Seraya Selam’ın yeniden yapılandırılacağı ve tüm özel araçların geri çekileceği bildirildi.

24 Nisan'da Kerbela’da Sadr Hareketi’nden ayrılan Ezheri Grubu, Seraya Selam’ın silahlı unsurlarıyla çatışmaya girmiş; çatışmada çok sayıda silahlı kişi yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştı.