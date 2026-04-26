Washington'daki silahlı saldırının şüphelisinin kimliği açıklandı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekteki silahlı saldırının şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu tespit edildi.

ABD’de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının şüphelisinin kimliği belli oldu.

CNN'in haberine göre Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğe silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlendi.

California Institute of Technology'de (Caltech) Makine Mühendisliği Bölümünden 2017 yılında mezun olan Allen'ın, ardından California State University-Dominguez Hills'te bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladığı aktarıldı.

Allen'ın bir kurumda yarı zamanlı öğretmen olarak çalıştığı ve Ekim 2024'te eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptığının belirlendiğine dikkati çekildi.

ABD Başsavcı Vekili Todd Blanch da yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıyla ilgili şüpheli hakkında iki suçlama yöneltildiğini doğruladı.

Blanch, "Şüpheliye karşı iki suçlama yöneltildi ve yarın mahkemeye çıkacak." dedi.

Ayrıca, "şüphelinin sabıka kaydı bulunmadığını ve kolluk kuvvetleri tarafından gözetim altında olmadığını" belirten Todd Blanch, "öğretmen ve video oyun geliştiricisi olarak çalıştığını" da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.