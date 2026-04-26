Irak'ın petrol üretimi geçen ay en düşük seviyeye geriledi

Eco Irak Gözlemevi, 2026 yılının ilk çeyreğinde dalgalı bir seyir izleyen Irak'ın petrol üretiminin, mart ayında günlük 1 milyon 625 bin varile gerileyerek sert bir düşüş yaşadığını bildirdi.

Eco Irak Gözlemevi, 26 Nisan 2026 Pazar günü, 2026 yılının ilk üç ayına ait Irak petrol üretim istatistiklerini yayımladı.

Ocak ayında günlük 4 milyon 157 bin varil üretim gerçekleştirildiği kaydedilirken, şubat ayında üretim seviyesinin günlük 4 milyon 188 bin varile yükseldiği, mart ayında ise büyük ve belirgin bir düşüş kaydedilerek üretim seviyesinin 1 milyon 625 bin varile gerilediği belirtildi.

Raporda, söz konusu üç aydaki toplam petrol üretiminin yaklaşık 302 milyon varile ulaştığı ifade edildi.

Irak Hükümetinin ticari kapılarını çeşitlendirmek için çalışması gerektiği ve sadece Körfez üzerinden yapılan deniz ihracatına güvenmemesi gerektiği de vurgulandı.

Raporda, alternatif olarak, jeopolitik riskleri azaltacağı ve özellikle bölgesel gerilimlerin yaşandığı dönemlerde petrol ihracatının dünya pazarlarına sürekliliğini garanti altına alacağı gerekçesiyle "Yeni Şam Yolu" projesinin aktifleştirilmesi önerildi.

Gözlemevi, bu adımın Irak'ın krizlerle mücadeledeki ekonomik kapasitesini güçlendireceğini ve her türlü koşulda ihracat verimliliğini koruyacağını vurguladı.