Umman Sultanı'ndan İran Dışişleri Bakanı'na: Diyalog ve diplomasi zamanı

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları ele alınırken, diplomasinin ve barışçıl çözümlerin önemi vurgulandı.

Umman Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 26 Nisan 2026 Pazar günü, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Bereke Sarayı'nda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi kabul etti.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve çatışmaları sonlandırmaya dönük arabuluculuk çabaları hakkında istişarelerde bulunulduğu aktarılırken, Heysem bin Tarık’ın, bu gelişmelerle ilgili İran tarafının görüşlerini dinlediği, Abbas Arakçi’nin de Sultan’ın kalıcı bir siyasi çözüme ulaşma çabalarını destekleyen vizyonunu dinlediği ifade edildi.

Bilgilere göre Umman Sultanı, bölgede barışın tesisi için sorunların çözümünde diyalog ve diplomasi dilinin hakim olmasının önemine işaret ederken, Arakçi de İran’ın, özellikle mevcut bölgesel zorluklar ışığında, Orta Doğu'da diyalog, güvenlik ve istikrar çabalarına verdiği destekten ötürü Muskat'ın tutumlarını takdir ettiğini ifade etti.

Toplantıda Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ve diğer bazı yetkililer de hazır bulundu.

Bu ziyaret, Arakçi’nin dün akşam (25 Nisan 2026 Cumartesi) İslamabad'da İran’ın mesajlarını Amerikalı yetkililere iletmeleri üzere Pakistanlı tarafa ulaştırdıktan sonra Muskat'a gelmesinin ardından gerçekleşti. Ayrıca Araki'nin bugün yeniden İslamabad'a gitmesi ve ardından Rusya’nın başkenti Moskova’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Arakçi, daha önce X hesabından paylaştığı mesajında da belirttiği üzere, tüm bu ziyaretlerin temel amacının ABD ve İsrail'in ülkelerine dayattığı savaşı sona erdirmek olduğunu ifade etmişti.