Amedspor'un Süper Lig sınavı: Rakip Bodrumspor

Kuzey Kürdistan temsilcisi Amedspor, bugün Türkiye 1. Ligi’nin 37. haftasında "Süper Lig"e yükselme hayalini korumak adına Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Puan cetvelinde 72 puanla üçüncü sırada yer alan Amedspor, bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak doğrudan yükselme şansını canlı tutmayı veya en azından Play-off aşamasındaki büyük avantajını korumayı hedefliyor.

Kuzey Kürdistan ekibi Amedspor, bugün (26 Nisan 2026 Pazar) Türkiye 1. Ligi 37. hafta müsabakaları kapsamında Bodrumspor ile karşılaşacak. Amedspor, bu maçı kazanarak Süper Lig’e doğrudan katılım şansını sürdürmek istiyor.

Bu maç öncesinde Amedspor, liderlik yarışında sadece bir puan farkla, 72 puanla ligin üçüncü sırasında bulunuyor. Amedspor’un Süper Lig’e doğrudan yükselebilmesi için kalan maçlarını kazanması ve lig ikincisinin puan kaybetmesi gerekiyor.

Doğrudan yükselme biletini alamazsa, Amedspor’un Play-off aşaması şeklinde bir şansı daha bulunuyor. Eğer Amedspor üçüncü sıradaki yerini koruyabilirse, Play-off’taki görevi çok daha kolay olacak.

Süper Lig’e yükselme sistemi şu şekildedir:

1. Doğrudan Yükselme:

Normal sezon maçları tamamlandıktan sonra, ligi birinci ve ikinci sırada bitiren her iki takım, doğrudan Süper Lig’e yükselir.

2. Play-off Aşaması (Üçüncü bilet için):

Üçüncü sıradan yedinci sıraya kadar olan takımlar, Play-off aşamasında şu sistemle karşı karşıya gelir:

Ligi 3. Bitiren Takım: Bu takım büyük bir avantaja sahiptir; doğrudan Play-off finaline yükselir ve önceki turların galibini bekler.

Birinci Tur:

4. sıradaki takım ile 7. sıradaki takım karşılaşır.

5. sıradaki takım ile 6. sıradaki takım karşılaşır.

Bu tur tek maç üzerinden, ligi üst sırada bitiren takımın (4. ve 5.) sahasında oynanır.

İkinci Tur (Yarı Final):

Bir önceki turdan galip çıkan iki takım eşleşir.

Bu aşama "rövanşlı" (deplasmanlı) sistemle oynanır.

Final:

İkinci turun galibi ile ligi 3. sırada bitiren takım karşılaşır.

Bu maç tarafsız bir sahada, tek maç üzerinden oynanır.

Bu maçın galibi, Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olur.