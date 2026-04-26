KDP, şart ve taleplerini Bağdat'a sunacak

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Parlamentosundaki boykotunu sonlandırmak ve Bağdat'a dönüş şartlarını müzakere etmek amacıyla taleplerini tek bir paket halinde topladı. Bugün Erbil'de gerçekleşecek olan üst düzey Parlamento heyeti ziyareti öncesinde KDP, anayasal ve yasal ihlallere yönelik endişeleri giderilmediği sürece boykot kararının devam edeceği mesajını verdi.

KDP’den üst düzey bir kaynak Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, KDP Politbürosu'nun şart, talep ve endişelerini hazırladığını ve Bağdat'a dönmek için herhangi bir Iraklı tarafla masaya oturduğunda bu temel üzerinden müzakere edeceğini belirtti.

Kaynak açıklamasında, "Biz geri çekilmedik, aksine endişelerimiz var, bu yüzden döndük, ne zaman ki bu endişeler ortadan kalkar ve sorunlar çözülürse, o zaman KDP liderliği kararını verecektir." dedi.

Bugün (26 Nisan 2026 Pazar günü), Irak Parlamentosundaki grup başkanlarından oluşan üst düzey bir heyetin, anlayış zemini oluşturmak ve oturumlara geri dönüşlerini sağlamak amacıyla Erbil'de KDP grubunu ziyaret etmesi bekleniyor.

Parlamento içindeki bu diplomatik hareketlilik, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yapılan oturumda Parlamento Başkanlığının grup başkanlarından ortak bir komisyon kurmalarını istemesinin ardından geldi.

Bu komisyonun temel görevi, Parlamento oturumlarını boykot etmelerine neden olan engel ve gerekçeler hakkında KDP grubu ile görüşmektir.

Daha önce KDP grubu resmi bir açıklama yaparak, oturumları boykot etmelerinin Parlamentoda gerçekleşen "anayasal ve yasal ihlallere" karşı bir protesto olduğunu ve kararlarının belirsiz bir süreye kadar devam edeceğini belirtmişti.