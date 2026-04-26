Başbakan Barzani'den Washington'daki saldırıya kınama

Başbakan Barzani, 26 Nisan 2026 Cumartesi günü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınadı.

Saldırı haberinin ardından duyduğu endişeyi dile getiren Başbakan Barzani, başta ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi olmak üzere, etkinlikte hazır bulunan hükümet yetkilileri ve basın mensuplarının yara almadan kurtulmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Mesajında demokrasinin ve ifade özgürlüğünün temsil edildiği alanlarda şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Mesrur Barzani, "Şiddetin kamusal yaşamda yeri yoktur." sözleriyle saldırıya tepki gösterdi.