Trump: İranlılar müzakere istiyorsa bana ulaşsınlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafındaki bazı aktörleri "akıllı ve anlayışlı" olarak nitelendirirken, bazılarının ise bu profilden uzak olduğunu söyledi.

Donald Trump, Fox News’e verdiği ve 26 Nisan 2026 Pazar günü yayımlanan mülakatta, İran ile yürütülen müzakerelere ve sahadaki duruma ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İran’ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İranlılar müzakere etmek istiyorlarsa bana ulaşabilirler, tüm kartlar bizim elimizde. Ancak nükleer silaha sahip olmalarını engellemek zorundayız; çünkü bu durum tüm dünyayı tehlikeye atar. Eğer nükleer silahları olursa, İsrail’i birkaç dakika içinde yok edebilirler."

İran ve Venezuela’ya uygulanan yaptırımların sonuçlarına değinen Trump, "Venezuela ve İran’ın ne hale geldiğine bakın, şu an harabe durumdalar." dedi.

İran’ın petrol sektörünün geri dönülemez bir çöküşün eşiğinde olduğunu savunan Trump, ambargolar nedeniyle petrolün sistemde biriktiğini ve depolanamayan petrolün sistemi içeriden patlatacağını iddia etti.

Trump’a göre bu durum gerçekleşirse, onarım yapılsa dahi üretim kapasitesi hiçbir zaman %50’nin üzerine çıkamayacak.

Temsilcilerinin Pakistan ziyaretini iptal etmesiyle ilgili konuşan Trump, "Pakistan Başbakanı ve Ordu Komutanı’na büyük saygım var ancak heyetimi sadece orada oturmaları için 18 saatlik bir yolculuğa göndermenin hiçbir mantığını görmüyorum." diye konuştu.

İran ile olan savaşın ABD’nin zaferiyle sona ermek üzere olduğunu aktaran Trump, eş zamanlı olarak Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için de ciddi bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Donald Trump, bu kapsamda hem Vladimir Putin hem de Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini bildirdi.