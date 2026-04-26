Hatimoğulları: İktidar daha önce Rojava’yı bekledi şimdi İran’ı bekliyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kürt meselesinde çözüm sürecinin mevcut durağanlığına dikkat çekip, iktidarı bölgedeki savaş gündemi üzerinden süreci ertelemekle eleştirerek, barışın kalıcı hale gelmesi için dış gelişmeleri beklemek yerine içerde somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Evrensel’den Sevim Saylam’a verdiği röportajda, 1 Mayıs, sendikaların tutumu, ekonomik kriz, iş cinayetleri ve Kürt sorununun çözüm sürecine ilişkin konuştu.

İktidarın barış süreci karşısındaki tutumunu eleştiren Hatimoğulları, şu sözleri sarf etti:

“Basında sıkça sorulan 'Süreç tıkandı mı?' sorusuna gelecek olursak; sürekli bir erteleme hali var. Ümit ediyoruz ki süreç sağlıklı ilerler ve bir yol kazasına uğramaz. Süreçte aşırı bir yavaşlık, hatta bir durağanlık söz konusu. Biz bunun aşılması için çabalıyoruz fakat iktidar tarafında yeterli ivme yok. İktidar İran’daki gelişmeleri ve oradaki savaş ihtimalinin nasıl neticeleneceğini bekliyor. Daha önce Rojava’yı beklediler, şimdi İran’ı bekliyorlar.”

“Türkiye bu sorunu çözmeye odaklanmalı, bölge ülkelerindeki gelişmelere göre hareket etmemelidir.” görüşünü sunan Hatimoğulları, “Tam tersine bölge bir 'kaynayan kazan' haline dönüşmüş durumda. Yangın sadece İran’da değil, tüm bölgeyi sarmış vaziyette. Savaş yangını sınırlarımıza dayanmışken Kürt sorununda frene basmak yanlıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Stratejik olarak barışın bu topraklarda kalıcı bir şekilde tesis edilmesinin benimsenmesi gerektiğini kaydeden Tülay Hatimoğulları, “Hiçbir iktidarın toplumsal bir basınç oluşmadan kendiliğinden adım atmayacağını biliyoruz. Barışın toplumsallaşması için daha fazla emek harcamamız gereken bir dönemdeyiz. Ümit ediyoruz ki bu konuda hep beraber tarihsel bir başarıya imza atabiliriz.” diye konuştu.

Kürt illerinde 1 Mayıs kutlamalarının ve emek mücadelesinin çok daha güçlü bir şekilde savunulması ve kitlesel bir kimliğe kavuşmasının DEM Parti’nin önemli hedeflerimizden biri olduğunun altını çizen Hatimoğulları, "Biz hem Kürt halkının kimlik mücadelesinin adresiyiz hem de derinleşen ekonomik krize karşı mücadelenin öznesiyiz." dedi.