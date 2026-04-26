Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Washington’daki saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya Erdoğan ve Trump’ın görüşmesinde Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında meydana gelen silahlı saldırı girişimi ele alındı.

Erdoğan, görüşme sırasında Trump’a, eşi Melania Trump’a ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerini bildirerek, bu saldırı girişimini sadece kişilere değil, aynı zamanda "demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem" olarak nitelendirdi.

Olayın ardından yaralanan güvenlik görevlisine de değinen Erdoğan, yaralı görevli için acil şifalar dileyerek şiddetin her türlüsüne karşı dayanışma mesajı verdi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz" yanıtını vermişti.