İran Dışişleri Bakanı Arakçi yeniden Pakistan’da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları sürdürmek amacıyla Pakistan’a geri döndü. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, "zafer" vurgusunu yineleyerek temsilcilerinin İslamabad ziyaretini iptal etti. Bu gelişmeler, Körfez’deki deniz gerilimi ve Güney Lübnan’daki ateşkes ihlalleri gölgesinde yaşanıyor.

Tahran ve Washington arasındaki arabuluculuk sürecine liderlik eden Pakistan’a 26 Nisan 2026 Pazar günü, yeni bir ziyarette bulunan Arakçi, ABD Başkanı Trump’ın zafer konusundaki kararlılığına rağmen barış yollarını aramaya devam ediyor.

İran resmi haber ajansı (IRNA), Arakçi’nin pazar günü öğleden sonra Umman’dan İslamabad’a geçtiğini doğruladı. Arakçi, Maskat’ta Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya gelmişti. İranlı Bakan’ın Pakistan temaslarının ardından ise Rusya’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Umman haber ajansı, tarafların "bölgedeki gelişmeler, arabuluculuk çabaları ve çatışmaların sona erdirilmesi" konularını ele aldığını bildirdi.

İslamabad’da Başbakan Şahbaz Şerif, mevkidaşı İshak Dar ve Ordu Komutanı Asım Münir ile görüşen Arakçi, bu hafta sonu ikinci kez Pakistan’a gelmiş oldu. Bu ziyaret, Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Pakistan gezisini iptal etmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Washington'ın bu adımı, 28 Şubat’ta başlayan savaşın sona erdirilmesi konusunda somut bir ilerleme kaydedilememesi üzerine geldi.

Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran’ın "ABD’nin diplomasi seçeneğinde gerçekten ciddi olup olmadığını" görmek için beklediğini ifade etti.

Washington’da ise Başkan Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırı girişiminin, İran’a karşı yürütülen savaş konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğini vurguladı.

Trump gazetecilere verdiği demeçte, "Bu ateş açma olayı, İran savaşında zafer elde etme konusundaki kararlılığımı sarsamaz. Olayın bununla bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum ama elimizdeki bilgilere göre öyle olduğunu sanmıyorum." dedi.

Temsilcilerinin Pakistan ziyaretini iptal etmesiyle ilgili de konuşan Trump, şunları söyledi:

"Tüm kartlar elimizde. İranlılar istedikleri zaman bize ulaşabilirler ancak artık sadece oturup hiçbir şey hakkında konuşmamak için 18 saatlik yolculuklar yapmayacağız."

Trump, Washington’ın "seyahat ederek ve çalışarak çok fazla vakit kaybettiğini" savunurken, temsilcilerinin gitmemesinin savaşın yeniden başlaması anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.