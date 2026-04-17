Endonezya'da helikopter kazası: 8 ölü

Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletinde düşen bir helikopterde bulunan 8 kişiden kurtulan olmadı.

Jakarta Globe gazetesinin yetkililere dayandırdığı habere göre içerisinde 2 mürettebat (pilot ve yardımcı pilot) ile 6 yolcunun bulunduğu Airbus H130 tipi helikopter, dün yerel saatle 07.34'te Melawi bölgesinden havalandı.

Kalkıştan yaklaşık bir saat sonra, saat 08.39 sularında helikopterle olan tüm telsiz bağlantısı koptu. Helikopterin radardan kaybolması üzerine bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, helikopterin enkazına Batı Kalimantan'ın Sekadau bölgesindeki ulaşımı güç, sarp bir noktada ulaşıldı.

Olay yerine varan yetkililer, helikopterde bulunan 8 kişinin de hayatını kaybettiğini doğruladı.

Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yetkililer hava muhalefeti veya teknik arıza ihtimalleri üzerinde duruyor. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor.