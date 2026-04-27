Putin: İran'ın menfaati için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Orta Doğu bölgesinde en kısa sürede barış ve istikrarın sağlanması için tüm imkanlarını kullanacağını söyledi.

Rus lider Vladimir Putin, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi kabulü sırasında açıklamalarda bulundu.

Putin, "Rusya; Orta Doğu'da barışı en yakın zamanda güvence altına almak amacıyla, İran'ın ve bölgedeki diğer ülkelerin yararına olacak her şeyi yapacaktır." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Mücteba Hamaney'den bir mesaj aldığını da bildiren Vladimir Putin, "İran halkı, ülkelerinin egemenliği uğruna cesaret ve kahramanlıkla savaşmaktadır." dedi.

Putin, Moskova'nın İran halkının bu zorlu süreci atlatmasını ve ülkede barış ile huzurun tesis edilmesini temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

Putin ile İran Dışişleri Bakanı arasındaki söz konusu görüşme, bölgenin hassas ve karmaşık bir süreçten geçtiği, gerilimi düşürmeye yönelik uluslararası çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.