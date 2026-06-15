Erdoğan’ın Başdanışmanı olası seçim için tarih verdi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimlere TBMM'nin kararıyla gidilmesi halinde Erdoğan'ın adaylık yolunun açık olduğunu söyledi. Uçum, seçim yenileme için normal seçim tarihi olan 7 Mayıs 2028'den 3 hafta öncesini işaret etti.

Mehmet Uçum, AA için kaleme aldığı son yazısında, olası "seçimlerin yenilenmesi" tarihi olarak 16 Nisan 2028'i işaret etti.

Mehmet Uçum yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye’nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihtiyacı vardır." dedi.

Uçum, "TBMM’nin böyle bir kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği referandumun günü olan 16 Nisan’da yani referandumun on birinci yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik mana da taşır." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yok" diyen Mehmet Uçum, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan TBMM’nin 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer. Örneğin 2027 yılının son çeyreğinde veya 2028’in başlarında TBMM en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tercih ederse son kez aday olur.’’