Başbakan Barzani ve İngiltere Büyükelçisi ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı

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Başbakan Mesrur Barzani ve İngiltere'nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mesrur Barzani, bugün (15 Haziran 2026 Pazartesi) İngiltere’nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık'ı kabul etti.

Görüşmede, Irak’taki genel durum ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusu ele alındı. Her iki taraf da barış ve istikrarın korunması, karşılaşılan zorluklarla mücadele edilmesi için federal hükümetin desteklenmesi gerekliliği konusunda hemfikirdi.

İngiltere Büyükelçisi Sıddık, Başbakan Mesrur Barzani’nin geçtiğimiz ay Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyareti "başarılı" olarak nitelendirdi. Büyükelçi, söz konusu ziyaretin Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa temelinde çözüme kavuşturulması yolunda atılmış önemli ve başarılı bir adım olduğunu vurguladı.

Başbakan Barzani ise bölgedeki siyasi tıkanıklığı sona erdirmek adına, Kürdistan Parlamentosunun temel bir yasama kurumu olarak yeniden aktifleştirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.