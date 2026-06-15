Irak: İran-ABD anlaşması küresel enerji piyasalarında istikrarı sağlayacak

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Irak Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirterek; diplomatik çözüm ve diyalog sürecine olan tam desteğini yineledi.

Bakanlık tarafından bugün (15 Haziran 2026 Pazartesi), yayımlanan resmi açıklamada, Washington ve Tahran arasındaki yakınlaşmanın bölge güvenliği ve istikrarı için temel bir yapı taşı olması temenni edildi.

Savaşın sona ermesini sağlayan müzakere sürecindeki başarılı arabuluculuk rollerinden dolayı Pakistan ve Katar'a teşekkür teşekkür edildiği açıklamada, "Irak'ın tutumu her zaman savaşın reddedilmesi ve anlaşmazlıkların tek çözüm yolu olarak diyaloğun benimsenmesi üzerine kurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Geçmişte bölgesel çatışmalardan ve savaşlardan büyük zarar gören Irak'ın, yeni bir gerilim veya çatışma dalgasının yaşanmaması konusunda her zamankinden daha kararlı olduğu ifade edildi.

Bakanlık, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasının; petrol ve doğal gazın dünya piyasalarına kesintisiz ulaşımı için hayati öneme sahip olduğunu, bu adımın uluslararası enerji fiyatlarını sabitleyeceğini vurguladı.

Ayrıca Irak'ın bölgedeki "dengeleyici rolünü" oynamaya devam edeceği belirtilen açıklamada; bölge ülkelerinin vizyonlarını yakınlaştırmak ve tüm halklar için refah sağlayacak kolektif bir güvenlik sistemi inşa etmek adına çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.