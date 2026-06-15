Katar Başkonsolosluğu: Kürdistan Bölgesi ile ortak ticaret projeleri yolda

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Katar’ın Erbil Başkonsolosluğu, Kürdistan Bölgesi ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, yakın gelecekte enerji, tarım ve turizm gibi stratejik sektörlerde ortak projelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

Kurdistan24’ün sorularını yanıtlayan Katar Başkonsolosluğu, Erbil’deki diplomatik çalışmaların başarısında bölgedeki güvenli ortamın ve birlikte yaşam kültürünün kilit rol oynadığını vurguladı.

Erbil’deki görev süreleri boyunca çok kültürlü, açık ve huzurlu bir toplumla karşılaştıklarını belirten Başkonsolosluk, "Kürdistan Bölgesi’ndeki hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşam kültürü, resmi kurumlarla olan ilişkilerimizi kolaylaştırdığı gibi günlük çalışmalarımıza da doğrudan olumlu yansımaktadır." dedi.

Katar ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde her geçen gün büyüdüğüna işaret eden Katar’ın Erbil Başkonsolosluğu, kamu ve özel sektör iş birlikleri sayesinde ikili ilişkilerde büyük bir gelişme yaşandığına dikkat çekti.

Gelecek planlarına ilişkin açıklama yapan Başkonsolosluk, Katarlı ve Kürt şirketleri arasında güçlü köprüler kurmaya odaklandıklarını belirtti.

Sağlık, eğitim ve tarım sektörlerinde yatırım fırsatları üzerine yoğun görüşmelerin sürdüğünü belirten Katar Başkonsolosluğu, bu potansiyelin stratejik projelere dönüştürülmesinin hedeflendiğine işaret etti.

Katar’ın Irak’taki siyasi gelişmelere bakışına da değinen Başkonsolosluk, Katar’ın; Irak’ın istikrarı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan tam desteğini yineleyerek, yeni Irak Hükümetine hizmet yolunda başarı dileklerinde bulunuldu.

2023 yılında resmi açılışı yapılan Katar’ın Erbil Başkonsolosluğu, Doha ile Erbil arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası kabul ediliyor. Bu diplomatik adım, Katar’ın Kürdistan Bölgesi’ndeki istikrara ve bölgenin stratejik konumuna duyduğu güvenin en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.