İran, Rusya'dan "S-400" sistemi talep ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, ABD ve İsrail saldırıları sonrası ülkesinin hava savunmasında oluşan boşluğu doldurmak için S-400 füze savunma sistemi talebinde bulundu.

İngiliz "The Telegraph" gazetesinin 28 Nisan 2026 Salı günü yayınladığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, dün gece Neva Nehri kıyısındaki Boris Yeltsin ofisinde bir araya geldi.

Gazete, Arakçi’nin görüşme sırasında Putin’den resmen S-400 hava savunma sistemlerini Tahran’a tedarik etmesini istediğini belirtti.

Haber detaylarında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran’ın savunma hattında büyük gedikler açıldığı ve Moskova’dan bu nedenle S-400 talep edildiği vurgulandı.

Kaynaklara göre Putin ve Arakçi, savaşın sona erdirilmesi karşılığında Tahran'ın Washington'a verebileceği muhtemel tavizleri de masaya yatırdı.

İran daha önce Rusya'dan S-300 sistemleri satın almıştı. Ancak askeri teknolojideki hızlı gelişim ve artan tehditler nedeniyle, bugün dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan, savaş uçakları ve balistik füzelere karşı yüksek koruma sağlayan S-400’lere ihtiyaç duyuyor.

Orta Doğu’da patlak veren savaş ve İsrail ile ABD'nin İran tesislerine yönelik devam eden saldırıları, Tahran’ın mevcut hava savunma sistemindeki zayıflıkları ortaya çıkardı. Bu durum, İran’ın gelecekteki olası saldırıları caydırmak adına müttefiklerinden gelişmiş silahlar elde etme çabalarını hızlandırmasına neden oldu.