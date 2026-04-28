New York Times: Trump savaşı yeniden başlatmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın sunduğu yeni teklifi, uranyum zenginleştirme konusuna çözüm getirmemesi nedeniyle reddetti. Trump’ın, savaş seçeneği de dahil olmak üzere her türlü senaryo için hazırlık yapılması talimatını verdiği bildirildi.

New York Times gazetesi, 28 Nisan 2026 Salı günü üst düzey iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın İran’ın sunduğu son öneriden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiğini duyurdu.

Aynı kaynaklara göre Pakistan aracılığıyla Washington’a ulaştırılan teklifte, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması ve Tahran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbetine dair hiçbir madde yer almadığı belirtildi. Bunun üzerine Trump, yönetimine tüm senaryolara hazır olunması talimatını verdi.

Yetkililer, ABD Başkanı için İran’a yönelik savaşın yeniden başlatılmasının güçlü bir ihtimal olduğunu vurguladı.

İran’ın yeni önerisinin Hürmüz Boğazı’nın açılması ve ambargoların kaldırılmasına odaklandığı, ancak ABD ile İran arasındaki temel uyuşmazlık noktası olan uranyum zenginleştirme meselesini görmezden geldiği açıklandı. Bu kritik eksiklik nedeniyle Washington’ın teklifi reddettiği ve askeri hazırlık sürecine girdiği ifade edildi.

Bu gerginlik, dün (27 Nisan 2026 Pazartesi) Donald Trump’ın İran savaşı gündemiyle yönetimiyle gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ve özel toplantının ardından tırmandı. Toplantıda, Pakistanlı arabulucular tarafından iletilen Tahran’ın yeni önerisi masaya yatırılmıştı.

Aslında geçtiğimiz hafta Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ve İran arasında ikinci tur müzakerelerin yapılması planlanmıştı. Ancak Tahran’ın Amerikalı yetkililerle doğrudan görüşmeyi reddetmesi üzerine Trump, ABD müzakere heyetinin İslamabad ziyaretini iptal etmişti.