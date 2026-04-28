İran: Hürmüz Boğazı'nın düşmanca amaçlarla kullanılmasına izin vermeyeceğiz

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrvani, Hürmüz Boğazı'nın düşmanca amaçlarla kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirtirken, ülkesinin Körfez, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliğine her zaman bağlı kaldığını savundu.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan İrvani, İran’ın 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf olmadığını ve bu kurallara yalnızca uluslararası teamül hukuku sınırları dahilinde bağlı kalacağını söyledi.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı geniş kapsamlı bir savaş başlattığını kaydeden İrvani, bu durumun uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın açık bir ihlali olduğunu dile getirdi.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, İran makamlarının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere vergi uygulamasını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi ve boğazın derhal trafiğe açılması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma önerilerinden haberdar olduğunu doğruladı. Leavitt, Trump’ın yeni teklifi ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirdiğini ancak boğazdaki mayın temizleme sürecine ilişkin ellerinde net bir bilgi bulunmadığını kaydetti.

The Times gazetesinin haberine göre Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği hala durma noktasında. İran’ın geçişine izin verdiği gemilere uyguladığı katı prosedürler nedeniyle bölgede 600’den fazla büyük ticari gemi mahsur kalmış durumda.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran, Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere kapatmıştı. Pakistan’daki müzakerelerin ardından boğaz kısa süreliğine (24 saat) açılsa da Devrim Muhafızları tarafından yeniden kapatıldı. Dünya petrol ticaretinin %20’sinin geçtiği bu kritik su yolunun kapalı olması, küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

Buna karşılık Donald Trump da İran’a yönelik bir deniz ambargosu başlatarak Tahran’a ait ticari gemilerin hareketini engelledi. Bu durum, İran’ın petrol ihracatını tamamen durma noktasına getirdi.