Marc Berkowitz: Hipersonik füzelere karşı savunma kapasitemiz yok

4 saat önce

ABD Silahlı Kuvvetlerinin şu an için sesten hızlı (hipersonik) füzeler ve gelişmiş seyir füzelerine karşı korunmak veya bu füzeleri engellemek için herhangi bir araca sahip olmadığı bildirildi.

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) Uzay Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marc Berkowitz, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde düzenlenen ve Amerika’nın yeni nesil füze savunma sistemlerinin gözden geçirildiği oturum sırasında gerçekleşti.

Ülkesinin savunma kapasitesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Berkowitz şunları söyledi:

"Şu anda yalnızca Kuzey Kore’den gelebilecek küçük ölçekli ve ani saldırıları engellemek üzere tasarlanmış, oldukça sınırlı bir karasal savunma sistemine sahibiz."

Washington'ın balistik saldırılarla mücadele kapasitesinin çok düşük olduğuna işaret eden Berkowitz, "Hipersonik füzeler veya gelişmiş seyir füzelerine karşı henüz elimizde hiçbir koruma aracı bulunmuyor." diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.