Kürdistan Bölgesi'nin en büyük ikinci barajı doldu

Kürdistan Bölgesi'nin en büyük ikinci barajı olan Derbendixan Barajı, son aydaki yağışlarla yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

Derbendixan Barajı Müdürü Saman İsmail, bugün (22 Nisan 2026 Çarşamba), yaptığı açıklamada, barajın yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ve Sirwan Nehri'ne su bırakılmaya başlandığını söyledi.

Saman İsmail, barajın üç milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek, "Derbendixan Barajı, Kürdistan Bölgesi'ndeki en önemli su ve elektrik kaynaklarından biridir." dedi.

Verilere göre Derbendixan Barajı son 65 yılda 14 kez yüzde yüz doldu.

Kürdistan Bölgesi'nde 25 baraj bulunmakta olup, bunlardan 23'ü doldu.