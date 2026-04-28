Koordinasyon Çerçevesi yeni kabine için toplanıyor: Zeydi görüşmelere katılacak

Irak'taki Şii grupların çatı kuruluşu olan Koordinasyon Çerçevesi, yeni hükümetin kurulması ve kabine paylaşımlarını görüşmek üzere bir araya geliyor. Toplantıya, başbakan adayı Ali Zeydi de bizzat katılacak.

Bilgilere göre bugün gerçekleşecek olan toplantıda ana gündem maddesi, bakanlıkların siyasi gruplar arasındaki dağılımı olacak. Koordinasyon Çerçevesi, kabine kurma çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak son haftalarda yaşanan siyasi tıkanıklığa son vermeyi hedefliyor.

Dün akşam (27 Nisan 2026 Pazartesi) aday belirleme gündemiyle toplanan ittifak, görüşmelerin başında Ali Zeydi’yi Başbakan adayı olarak resmen belirlemişti.

Toplantıda ayrıca, bir sonraki hükümetin kurulması sürecinde adaylıktan çekilerek sürece ön açan Nuri Maliki ve Muhammed Şiya Sudani’nin bu "tarihi tutumları" takdirle karşılandı.

Irak’ın en büyük Şii siyasi ittifakı olan Koordinasyon Çerçevesi, bünyesinde birçok farklı parti ve grubu barındırıyor. İttifak, son seçimlerden bu yana Irak’ta hükümetlerin kurulması ve yönetilmesi süreçlerinde kilit bir rol oynamaya devam ediyor.