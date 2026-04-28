KDP, Ali Zeydi'yi tebrik etti

3 saat önce

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grubu, Irak Başbakanlığı görevine atanan Ali Zeydi'yi tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

KDP Grubu, 28 Nisan 2026 Salı günü, yayımladığı bir mesajla Irak Başbakanlığı görevine atanan Ali Zeydi'yi tebrik etti.

Mesajın bir diğer bölümünde KDP Grubu, mevcut aşamanın anayasaya başvurmayı ve siyasi gidişatı düzeltmek için ciddi çalışmalar yapmayı gerektirdiğini vurgulayarak, sorunların çözülmesi ve bilgelik dilinin kullanılması gerektiğini belirtti.

Grup, "Devlet yönetiminde gerçek bir ortaklığı pekiştirecek ve Irak halkının tüm evlatlarının beklentiilerini karşılayacak sorumlu bir koordinasyonun yeni bir aşamasını dört gözle bekliyoruz." dedi.