Hatimoğulları: "İktidarın barış konusunda ürkek ve oyalayıcı bir tutum içinde"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, iktidarın barış konusunda "ürkek" ve "oyalayıcı" bir tutum içinde olduğunu söyledi.

Hatimoğulları, bugün (28 Nisan 2026 Salı), partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Barış sürecine değinen DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Örgütlerin 10 yıllar boyunca atabildiği adımlar Türkiye'de bir yılda atıldı. PKK silahlara veda ettiğini, örgütsel yapısını lağvettiğini dünyaya ilan etti. Bunu gerçekleştirerek de tarihi bir hamle yapmış oldu. Bu 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en önemli gelişmelerinden birisidir. Bu adımın gereklilikleri yapılırsa toplumsal kutuplaşma son bulacak ve demokratikleşmenin zemini büyüyecek." sözlerini sarf etti.

İktidarın barış konusunda "ürkek" ve "oyalayıcı" bir tutum içinde olduğunu söyleyen Hatimoğulları, "Barışa bu kadar yaklaşmışken, barışı ve demokratikleşmeyi bu kadar konuşuyorken, barış menziline koşar bir adımla gidilmesi gerekirken iktidar ne yapıyor? İktidar aksak, ürkek ve oyalayıcı bir tutum içinde. Altını tekrar çiziyoruz. Barış sürecinde iktidarın adım atmadığı her an süreç karşıtlarının hile ve hurdayla dolu provokatif tutumları geliştirmesinin önünü açar. " diye konuştu.

Meclis Komisyonunun nihai raporunu, siyasi barışın yolunu açmak için bir rehber olarak kabul etmesi gerektiğinin altını çizen Hatimoğulları, "Artık arife tarif gerekmiyor. Adım atılsın ki ülke nefes alsın. Adım atılsın ki barış umudunun üstündeki kara bulutlar dağılsın. Adım atılsın ki bu ülkede onurlu bir barış sağlansın. Biz buradan bir kez daha teyit ediyoruz ki, ne olursa olsun onurlu bir barışın mücadelesini vermeye, onurlu bir barışı toplumla beraber örmeye ve örgütlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Partisinin onurlu bir barışın Türkiye’nin demokrasisinin tıkanan damarlarını açması için çalımaya devam edeceğini vurgulayan Hatimoğulları, "Engelleri aşarak, görmezden gelenleri aşarak, uzatmak isteyenlere karşı sürecin bir an önce başarıya kavuşması için DEM Parti olarak sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koyuyoruz. Bunun için de sonuna kadar çalışacağız." dedi.