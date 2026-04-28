Kürdistan Bölgesi hacı adaylarının gidiş tarihi değişti

Kürdistan Bölgesi hacı adaylarının Suudi Arabistan'a yeni gidiş tarihi açıklandı.

Hac İşleri Sözcüsü Rojgar Cafer, bugün (28 Nisan 2026 Salı), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, ilk hacı adayı kafilesinin 6 Mayıs'ta Mekke'ye hareket etmesinin planlandığını, ancak tarihin 12 Mayıs perşembe gününe ertelendiğini söyledi.

Rojgar Cafer, 5122 kişiden oluşan Kürdistan Bölgesi'nden tüm hacı adaylarının üç kafile halinde Mekke'ye gideceğini ve sürecin 15 Mayıs pazar gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Hacıların otobüsle Arar Sınır Kapısı'na götürüleceğini, oradan uçakla Cidde'ye, oradan da Mekke'ye yine otobüsle taşınacağını söyledi.

Sözcü Cafer, hacılar için yiyecek, içecek, konaklama, tıbbi malzeme ve tüm hizmetlerin sağlandığını ve en iyi şekilde hizmet verileceğini vurguladı.

Hac süreci, Irak Hac ve Umre Yüksek Komiserliği ve Kürdistan Bölgesi Hac ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Suudi Arabistan'ın pay dağılımına göre her yıl Irak'tan yaklaşık 33 bin ila 37 bin kişi (5000'den fazlası Kürdistan Bölgesi'nden) Hac ibadetini yerine getirmektedir.