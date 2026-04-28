Başkan Barzani'den Ali Zeydi'ye tebrik

Başkan Mesud Barzani, Irak Başbakanlığı görevine atanan Ali Zeydi'yi tebrik etti.

Mesud Barzani, bugün (28 Nisan 2026 Salı) Irak Başbakanlığı görevine atanan Ali Zeydi'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde Başkan Barzani, Ali Zeydi'yi Irak Federal Cumhuriyeti Başbakanı olarak atanmasından dolayı tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

Başkan Barzani ayrıca, Ali Zeydi'nin başbakanlık görevine atanmasını Irak siyasi sürecinin doğru yola dönmesi için bir "fırsat" olarak değerlendirdi.