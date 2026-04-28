Mesrur Barzani: Yeni kabinenin kurulmasının daha fazla gecikmemesini umuyoruz

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Parlamento seçimlerinden bu yana yeni bir kabineyi mümkün olan en kısa sürede kurmak istediklerini ve bu konunun daha fazla geciktirilmemesini umduklarını söyledi.

Başbakan Barzani, bugün (28 Nisan 2026 Salı), yatrımcılardan oluşan bir heyetle bir araya geldi.

Mesrur Barzani, heyete Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki değişimler ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Yeni federal kabinenin kurulmasıyla ilgili olarak Başbakan Barzani, yeni kabinenin Irak'ta yeni bir barış ve istikrar döneminin başlamasına ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümetin sorunlarının anayasa temelinde çözülmesine vesilme olmasını umdu.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'ndeki yatırımcılara ve özel sektöre, ekonomik kalkınma ve ticaret hareketini desteklemelerinden dolayı teşekkür etti.

Son olarak, ekonomik ve ticari hareketlerle ilgili engelleri kaldırmak ve sorunları çözmek için çeşitli öneriler ve tavsiyeler sunuldu ve Başbakan Barzani, katılımcıların yorum ve sorularını yanıtladı.