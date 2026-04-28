Irak'ta yeni dönem: Sudani, Ali Zeydi'yi kabul etti

Irak'ta haftalardır süren siyasi çıkmazı sonlandırmak adına kritik bir adım atıldı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Koordinasyon Çerçevesi tarafından üzerinde tam uzlaşı sağlanan ve kendisi ile Nuri el-Maliki'nin ortak mutabakatıyla yeni Başbakan adayı olarak belirlenen Ali Falih Kazım Zeydi'yi bugün makamında kabul etti.

Ülkenin ve bölgenin genel durumunun ele alındığı görüşmede, her iki taraf da tüm taraflar arasında birliğin güçlendirilmesi, sorumluluk ve ortaklık ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda, tüm Iraklıları temsil eden, zorluklar ve krizlerle yüzleşme liyakatine ve yeteneğine sahip bir hükümetin kurulması için adım atılması gerektiği belirtildi.

Yeni hükümeti kurma görevinde başarılı olması için Zeydi’ye desteğini dile getiren Sudani, anayasal ve demokratik mekanizmalara göre yetkinin barışçıl bir şekilde devredilmesi ilkesinin pekiştirilmesinin önemini vurguladı. Görüşmenin sonunda Sudani, mevcut aşamanın engelleri aşmak, kamu yararını gerçekleştirmek ve Irak genelinde istikrarı sağlamak için tüm tarafların yoğun çabasını gerektirdiğine işaret etti.

Koordinasyon Çerçevesi, 27 Nisan Pazartesi akşamı Bağdat'taki Hükümet Sarayında gerçekleştirilen toplantının detaylarını bir bildiriyle paylaştı. Bildiriye göre, yeni başbakan adayını netleştirmek için düzenlenen toplantıda Koordinasyon Çerçevesi bileşenleri, Nuri Maliki’nin adaylığından güvenoyunu çekme kararı aldı. Bu adım, önerilen adayda değişikliğe gitmek ve Irak'taki mevcut siyasi tıkanıklığı aşmak için bir başlangıç olarak değerlendirildi.

Bu toplantıda Koordinasyon Çerçevesi tarafları, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ve İmar ve Kalkınma Koalisyonu lideri Muhammed Şiya Sudani'ye, başbakan adaylığından ve gelecekteki hükümeti kurma görevinden çekildikleri için teşekkür etti. Bu tutum, siyasi tıkanıklığı aşmayı kolaylaştırıcı bir adım olarak nitelendirildi.

Bildirinin diğer bölümünde, aday isimlerinin incelenmesinin ardından nihayetinde Irak Hükümetinin yeni kabinesini kurması ve başbakanlık makamı için Ali Zeydi’nin adaylığı üzerinde anlaşıldığı belirtildi.

Muahmmed Şiya Sudani, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü, Koordinasyon Çerçevesi güçleri ve tarafları arasında bir uzlaşı bulunmaması nedeniyle, yeni bir başbakan adayı belirleme görevinin Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile kendisine verildiğini açıkladı.

“Ali Zeydi’nin aday gösterilmesi, benim ve Maliki'nin anlaşmasıyla olmuştur." diyen Sudani, Ali Zeydi'nin yeni başbakanlık makamı için aday gösterilmesi önerisinin Koordinasyon Çerçevesi içinde oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.