Araştırmacılar: Dünya ormanları koruma hedefinden hala %70 uzakta

Araştırmacılar, 2025 yılında tropikal ormanlardaki kayıp oranının azalmasına rağmen, her dakika yaklaşık 11 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın halen yok olduğunu ve iklim değişikliğinin temel tehdit olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Bugün, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Maryland Üniversitesi araştırmacıları tarafından yayımlanan rapora göre dünya geçen yıl 4,3 milyon hektar (10,6 milyon akre) tropikal yağmur ormanını kaybetti. Bu miktar, 2024 yılına oranla %36'lık bir azalmaya tekabül ediyor.

WRI Küresel Orman İzleme Platformu yöneticilerinden Elizabeth Goldman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu düşüşün tek bir yıl içinde gerçekleşmesi cesaret verici ve hükümetlerin ciddi adımlarla neler başarabileceğini gösteriyor. Ancak bu azalmanın bir kısmı, şiddetli yangınlarla geçen bir yılın ardından yaşanan geçici bir sessizlikten ibaret olabilir."

Araştırmacılar, iklim değişikliği kaynaklı yangınların, hükümetlerin orman tahribatıyla mücadelede elde ettiği kazanımları tehdit eden "yeni ve tehlikeli bir fenomen" haline geldiği konusunda uyarıyor. Ayrıca, bu yılın ortasında El Nino olayının geri dönmesi bekleniyor; bu durum küresel sıcaklıkların daha da artmasına, kuraklık ve yangın riskinin büyümesine yol açabilir.

Uydu verilerine dayanan raporda, geçen yılki kaybın halen çok yüksek olduğu ve Danimarka'nın yüz ölçümüne eş değer olduğu belirtiliyor. Bu rakam on yıl öncesine göre %46 daha yüksek ve 2030 küresel hedeflerine ulaşmak için gereken seviyenin %70 üzerinde seyrediyor.

Orman kaybındaki azalmanın büyük bir kısmı Brezilya'daki gelişmelerden kaynaklanıyor. Brezilya'da orman kaybı (yangınlar hariç) %41 oranında azalarak şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Bu başarı, 2023'te göreve gelen ve çevre suçlarına ağır yaptırımlar uygulayan Başkan Lula da Silva'nın sert politikalarına bağlanıyor.

Diğer ülkelerdeki durum ise şöyle:

Kolombiya: Orman kaybı %17 azaldı.

Endonezya: Kayıp oranında %14'lük bir artış olsa da rakamlar halen on yıl öncesinin çok altında.

Malezya: Hükümet çabalarıyla durum istikrara kavuştu.

Bolivya, Kongo ve Madagaskar: Orman kaybı halen kritik seviyelerde yüksek seyrediyor.

Geçen yıl dünya genelinde orman örtüsü toplamda %14 azaldı. Tarımsal genişleme ana sebep olsa da, küresel orman kaybının %42'sinden yangınlar sorumlu oldu. Goldman, "Son üç yılda yangınlar, önceki yirmi yıla göre iki kat daha fazla orman alanını küle çevirdi." dedi.

Kanada, geçen yıl tarihinin en kötü ikinci yangın dönemini yaşayarak 5,3 milyon hektar ormanını kaybetti. Uzmanlar, iklim değişikliği ve ormansızlaşmanın mevsimsel yangınları "kalıcı bir olağanüstü hal" durumuna dönüştürdüğünü ifade ediyor.