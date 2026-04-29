Çin Başkonsolosundan Kurdistan24’e ziyaret

Çin'in Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, Kurdistan24 Medya Kuruluşu'nun genel merkezini ziyaret etti. Başkonsolos Liu Jun, kurumun yeni genel müdürü Tayyip tarafından ağırlandı.

Görüşme sırasında Çin Başkonsolosu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kurdistan24’ün yeni genel müdürünü görevinden dolayı tebrik ederek, başarılar diledi.

Liu Jun, Kurdistan24'ün "güvenilir" bir medya kuruluşu olduğunu ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurguladı.

Kendisinin de makaleler yayımladığı Kurdistan24 web sitesine dikkat çeken Başkonsolos Liu Jun, konsolosluk ile kurum arasındaki koordinasyon seviyesini "örnek ve yüksek" olarak nitelendirdi.

Geçmişte birçok Kurdistan24 ekibinin Çin kültürünü tanımak ve medya deneyimi paylaşımı yapmak üzere Çin'i ziyaret ettiğini hatırlatan Liu Jun, bu çalışmaların önemine değinerek iş birliğini daha da genişletme kararlılığını ifade etti.

Kurdistan24'ün Çin ile ilgili konularda ilkelere bağlı yayın politikasını takdir eden Çin Başkonsolosu, kurumun bazı yabancı medya kuruluşlarının "çarpıtılmış" haberlerinin etkisinde kalmadan objektif bir duruş sergilemesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Kurdistan24 Genel Müdürü Tayyip de nazik ziyaretinden dolayı Çin Başkonsolosuna teşekkür ederek, kurumun her türlü ikili iş birliği ve koordinasyona hazır olduğunu yineledi.