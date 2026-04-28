Hewramani: Hükümet yatırımcıların işlemlerini kolaylaştırıyor

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, "Kürdistan Bölgesi'ndeki yatırımcılarla bir araya gelen Başbakan Mesrur Barzani, hükümetin yatırımcıların işlemlerini kolaylaştıracağını ve sorunlarını çözeceğini vurguladı." dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (28 Nisan 2026 Salı), Kürdistan Bölgesi'ndeki bir dizi büyük yatırımcıyla bir araya geldi.

Peşewa Hewramani, toplantının içeriğine dair yaptığı açıklamada, Başbakan'ın, yatırımcıların öneri ve yorumlarını dinlemek istediğini söylediğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü, yatırımcıların ve sermayecilerin, refah sürecinin devamını överken, özellikle başta Runaki ve Benim Hesabım olmak üzere, dokuzuncu hükümetin stratejik projelerini övdüklerini kaydetti.

