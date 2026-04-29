Trump ile Putin telefonda konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına verdiği desteği teyit etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Vladimir Putin'in, bugün (29 Nisan 2026 Çarşamba), ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı, Trump'ın ateşkesi uzatma kararına desteğini ifade etti.

Putin'in ABD Başkanı'na İran'ın nükleer programı hakkında fikirler önerdiği kaydedilen açıklamada, "Putin ve Trump arasındaki görüşmelerin samimi ve dostane geçtiği ve bir buçuk saatten fazla sürdüğü" belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözüme kavuşturulması için bir anlaşmaya varılmasının yakın olduğuna inanıyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, "Putin'in İran'ın nükleer programı konusundaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik bir dizi öneri sunduğu, Trump'ın ise Tahran ile askeri çatışmanın sona eren aşamasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini sunduğu" belirtildi.